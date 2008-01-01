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Новости погоды

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В Волгограде сильный гололед

ИА "Метеоновости" / 10:53 Суббота, 22 декабря

  В ближайшие 2-3 часа и до конца суток 22 декабря, а также в ночные и утренние часы в Волгоградской области, в том числе и в городе Волгоград ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение, которое может спровоцировать обрыв линий электропередачи, связи. Под собственной тяжестью лед может упасть вниз. Причиной тому высокое атмосферное давление, которое обусловил обширный антициклон в сочетании со слабым ветром, температурной инверсии и повышенной влажностью воздуха, что и способствовало сильному гололедно-изморозевому отложению.

В ночь на 21 декабря в районе Котельниково (Волгоградская область) наблюдался гололед, диаметр 1 мм, а районе Волгограда, СХИ сложное отложение диаметром 22 мм. / meteonovosti.ru /
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