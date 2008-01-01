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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:51 Суббота, 22 декабря

  Утро субботнего дня встречает москвичей облачной погодой и небольшими морозами. В 9 часов утра на большинстве метеостанций было -6 градусов, в районе ТСХА и Балчуга -5.6. Идет небольшой снег, и видимость не превышает 4 км, в районе МГУ 2 км. Ветер юго-восточный в районе ТСХА до 6 м/с.

Атмосферное давление в пределах климатической нормы и составляет 748 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха высокая, 92%. / meteonovosti.ru /
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Клонкарри		 -55
Тутончаны

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Дыре-Дауа

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