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ИА "Метеоновости" / 09:51 Суббота, 22 декабря
Утро субботнего дня встречает москвичей облачной погодой и небольшими морозами. В 9 часов утра на большинстве метеостанций было -6 градусов, в районе ТСХА и Балчуга -5.6. Идет небольшой снег, и видимость не превышает 4 км, в районе МГУ 2 км. Ветер юго-восточный в районе ТСХА до 6 м/с.
Атмосферное давление в пределах климатической нормы и составляет 748 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха высокая, 92%. / meteonovosti.ru /
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