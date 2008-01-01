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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:47 Суббота, 22 декабря

  Текущий декабрь отличается умеренностью в погоде. Ни сильных морозов, ни затяжных оттепелей, не отмечалось. И, согласно прогнозу, погодных неприятностей она не преподнесет.

Но не всегда декабрь был так благосклонен к москвичам. В 2011 и 2015 годах третья декада месяца отличилась небывалым теплом. В дневные часы температура повышалась до +9 градусов и в течение пятой пятидневки месяца ежедневно устанавливала температурные рекорды. Вот и 22 декабря в 2015 году температура повысилась до +8 градусов.

А самая холодная ночь 22 декабря отмечалась в далеком 1919 году. Под утро морозы окрепли до -36.3 градусов, и подобного не отмечалось почти сто лет.

В прошлом году в этот день наблюдались небольшие морозы: ночью -3.5, днем -2.2 градуса, шел небольшой снег. / meteonovosti.ru /
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