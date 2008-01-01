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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:00 Суббота, 22 декабря

  Предстоящим днём атмосферные фронты атлантического циклона продолжат подсыпать снегом на территории Московского региона, при этом интенсивность выпадения осадков заметно ослабеет. Вместе с этим в Московии заметно и ослабеют и морозы.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 22 декабря ожидается облачная погода с небольшим снегом, который будет идти в течение всего дня. Максимальная температура воздуха в Москве составит -5..-3 градуса, по области -8..-3. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление понизится и будет в пределах нормы. Существует высокая вероятность образования сосулек. Будьте внимательны и осторожны!

В целом, характер погоды по влиянию на организм ожидается индифферентный, содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах климатической нормы, температурный режим комфортный для организма, а вот влажность воздуха остается очень высокой.

Для метеозависимых людей и не только, это комфортные погодные условия, при которых нет нагрузки на организм, реже обостряются хронические болезни и развиваются метеопатические реакции. Но, тем не менее, риск обострения и ухудшения самочувствия очень вероятен у людей с патологией органов дыхания, хроническими воспалительными заболеваниями суставов, почек, острых простудных заболеваний, что может быть связано с дискомфортными влажными условиями.

Для уменьшения воспалительных процессов рекомендуется одеваться теплее, не допускать переохлаждения, принимать лекарства, рекомендованные врачом. Помогут повысить сопротивляемость организма и комплексы поливитаминов и адаптогенов.

Геомагнитный фон 22 декабря прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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