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Новости погоды

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О неравномерности снежного покрова в Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 13:30 Пятница, 21 декабря

  В текущем декабре в большинстве дней месяца погоду определяют антициклоны, следующие один за другим со Скандинавии. Они, в большей степени, определяют погоду в северной половине области, а в южные районы время от времени забрасывают снег южные циклоны.

В итоге на сегодняшний день образовалась большая разница в накопленных осадках между подмосковными районами.

Так, на северо-западе области, в Клину, в копилке осадков набралось лишь 19.9 мм, что составляет 45% от нормы. А на юго-востоке, в Коломне, набралось 30.4 мм, что составляет 76% от нормы. Аналогичная картина происходит и с высотой снежного покрова. Наименьшая она в Клину, всего 18 см, а наибольшая - в Черустях и Коломне, 22-23 см. / meteonovosti.ru /
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