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На севере Пермского края - опасное явление погоды



ИА "Метеоновости" / 12:33 Пятница, 21 декабря



В текущие дни над европейской территорией установился обширный антициклон с центром над Поволжьем. Высокое атмосферное давление в совокупности со слабым ветром, температурной инверсией и повышенной влажностью воздуха способствовало сильному отложению изморози во многих областях Приволжского федерального округа.



Подобное явление опасно тем, что может привести к обрыву электропроводов и связи, а также отложение льда может упасть вниз под собственной тяжестью. Опасным это явление считается тогда, когда диаметр отложения кристаллов льда достигает 5 см и более.



На севере Пермского края в четверг и ночь на пятницу отмечалось сильное сложное отложение диаметром до 50 мм. В ближайшие дни опасное метеорологическое явление на севере Пермского края сохранится. / meteonovosti.ru /



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