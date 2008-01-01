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Впереди самая длинная ночь в году



ИА "Метеоновости" / 12:13 Пятница, 21 декабря



По всемирному времени сегодня в 22 часа 23 минуты в северном полушарии произойдет зимнее солнцестояние. День зимнего солнцестояния является самым коротким днём (с самой длинной ночью) в году в соответствующем полушарии (кроме полюса, где единственная ночь в году длится полгода, и зимнее солнцестояние ≈ середина этой полярной ночи).



В средних широтах в течение астрономической зимы и весны точка, в которой Солнце находится в полдень (точнее, в истинный полдень), ежедневно поднимается всё выше над горизонтом, а в день летнего солнцестояния "останавливается" и изменяет своё движение на обратное. Затем она каждый день опускается всё ниже, и, в конце концов, в момент зимнего солнцестояния, снова "останавливается" и начинает подниматься обратно.



Традиционно момент зимнего солнцестояния принимается за начало астрономической зимы, а момент летнего солнцестояния ≈ за начало астрономического лета. Астрономическая долгота солнца в эти моменты, соответственно, 90o и 270o.



В течение нескольких дней до и после момента солнцестояния Солнце почти не меняет склонения, его полуденные высоты в небе почти неизменны. Отсюда и происходит само название солнцестояния.



В самую длинную ночь 2018 года с 21 на 22 декабря москвичи смогут наблюдать редкое астрономическое явление: "холодное полнолуние". По сообщению пресс-службы Московского планетария, 22 декабря будет самая длинная астрономическая ночь 2018 г., ее продолжительность составит 17 часов. Сумерки на Москву опустятся уже в 15:58 дня, а рассветет - в 8:57.



Как добавили в пресс-службе, полнолуние самой длинной ночи также называют "холодным полнолунием". / meteonovosti.ru /



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