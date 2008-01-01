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Новости погоды
Декабрь в Москве удерживает тепло
ИА "Метеоновости" / 12:11 Пятница, 21 декабря
Несмотря на холодную погоду, установившуюся на Московской земле со второй половины месяца, средняя температура прошедших декабрьских дней остается немного выше нормы. Значительно пополнила число теплых дней вторая пятидневка месяца, когда в дневные часы температура повышалась до положительных значений (по данным метеостанции ВДНХ до +1.6 градусов), а ночью было около 0 градусов. Самая холодная ночь пока остается за 17 декабря, когда минимальная температура составила -15.9 градусов, а ее среднесуточное значение на 7.5 градусов было ниже обычных для этой поры.
Осадки постепенно прибывают, и на сегодняшний день их выпало уже 33.9 мм, что составляет 60% от месячной нормы. Высота снега (по данным метеостанции ВДНХ) подросла до 24 см. / meteonovosti.ru /
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