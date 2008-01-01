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Усиление морозов в Сибири



ИА "Метеоновости" / 11:40 Пятница, 21 декабря



Погода декабря с первых дней заявила о себе сильными морозами в южных районах Сибири. И последняя декада месяца будет очень морозной!



Аномально холодная погода на юге Сибири удерживалась всю первую декаду месяца, которая стала в итоге на 4-9 градусов ниже средних многолетних значений, а в отдельные дни температура была ниже нормы на 15-17 градусов. В то время, как в крайних северных районах Сибири было не по сезону тепло. Так, на Таймыре, Гидрометеорологическая обсерватория имени Е.К. Федорова зафиксировала среднюю температуру первой декады месяца на 8.5 градусов теплее обычной для этой поры.



К середине месяца погода постепенно сжалилась над "южанами". С западными и юго-западными ветрами в южные районы Сибири стал поступать относительно теплый воздух. Морозы ослабели ночью до -11..-16 градусов, а днем они были и небольшими, -4..-9 градусов.



В прошедшие сутки в южных районах Западной Сибири вновь похолодало, и температура оказалась на 4-6 градусов ниже нормы. А на юге Восточной Сибири удерживалось аномальное тепло.



На следующей недели усиление морозов ожидается почти на всей территории Сибири. В центральных и южных районах Красноярского края температура понизится до -40..-45 градусов, на севере края (в Туруханском районе) до -50 градусов. На юге Таймыра - произойдет усиление морозов до -48..-53, в Эвенкии - до -50..-55 градусов.



За последние 68 лет, с 1949 года, сильные морозы на территории Сибири в декабре случались 15 раз. Самыми суровыми они были в 1966 году, а последний раз аномально холодная погода, когда средняя за месяц температура воздуха почти на 10 градусов была ниже нормы, отмечалась в 2012 году. / meteonovosti.ru /



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