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Новости погоды

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Дальний Восток бороздят циклоны

ИА "Метеоновости" / 11:03 Пятница, 21 декабря

  Антициклоны, продолжительное время господствующие в континентальных районах Дальневосточного округа, уступили место циклонам. Один из них, приближающийся с запада, уже занял всю западную половину Якутии. В этих районах повсеместно прошел снег, но по интенсивности он был небольшим, до 3 мм.

Другой вихрь оказался заметно активнее. Он кружил над Камчатским краем и охватил своим влиянием не только крайние восточные районы страны, но и восточную половину Якутии. Но самая неблагоприятная погода отмечалась именно на Камчатке: снегопады (местами выпало до 30 мм осадков), продолжительная метель при ветре до 26 м/с. В Магаданской области снегопады (до 11 мм) также сопровождались метелями и усилением ветра до 29 м/с, Ветрено было в Хабаровском крае и на Сахалине, порывы достигали 21-24 м/с.

В субботу циклон будет медленно перемещаться вдоль восточного побережья Камчатского края к Чукотскому а.о., где ожидаются снегопады, метели и сильный ветер. / meteonovosti.ru /
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