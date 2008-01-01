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Новости погоды

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Потепление на западе Европейской России

ИА "Метеоновости" / 09:24 Пятница, 21 декабря

  Малоподвижный мощный антициклон, что установился над центром ЕТР, долго сопротивлялся натиску Атлантики и поддерживал морозную погоду на европейской территории России. Атлантические циклоны, не имея возможности преодолеть эту мощную преграду, поливали дождем и разгоняли сильные ветры, а еще местами подсыпали снега в Зарубежной Европе. Но наступает перелом, и у очередного атлантического циклона появился шанс для прорыва на восток. Его атмосферные фронты уже в пятницу приблизятся к западным границам России.

В Смоленской области в последний день рабочей недели небольшой, местами умеренный снег, слабая метель. В Брянской области снег днем будет переходить в мокрый снег, возможны отложения гололеда, днем в пятницу температура повысится до -2..-7 градусов. В Белгородской и Курской областях днем 21 декабря умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси, местами туман и гололед. В субботу некомфортная, сырая погода с осадками сохранится, температура на западе и юго-западе Центрального округа начнет повышаться до оттепели. / meteonovosti.ru /
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