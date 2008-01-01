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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:16 Пятница, 21 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона, вблизи атмосферного фронта. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -8..-6, по области -11..-6 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 759 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Атмосферное давление начнет падать на повышенном фоне. Неважно себя будут чувствовать люди с заболеваниями сердца и сосудов. Еще Парацельс утверждал, что на погоду реагируют многие хвори. Сильнее всего погодные изменения действуют на людей имеющих хронические заболевания - особенно сердечно-сосудистые, органов дыхания, суставная патология, так как влажно-прохладные условия и колебания атмосферного давления являются провоцирующими внешними факторами при этих заболеваниях. У наиболее метеозависимых людей, перенесших сосудистые катастрофы, могут появиться головные и сердечные боли, слабость, шум в ушах. Нередки в таких условиях и приступы стенокардии, особенно возникающих при смене температуры (когда человек выходит из теплого помещения на мороз или наоборот, заходит с улицы в тепло). Людям, склонным к спастическим реакциям, рекомендуется не переохлаждаться, при себе всегда иметь лекарство первой помощи, следует контролировать артериальное давление, во время принимать гипотензивные препараты, назначенные врачом. / meteonovosti.ru /



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