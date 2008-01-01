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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:26 Четверг, 20 декабря
Погоду в столичной области будет определять периферия антициклона. При сплошной облачности местами слабый снег. Температура воздуха в Москве -10.-12 градусов, по области -10..-15. Ветер южный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 80-85%. / meteonovosti.ru /
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