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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:20 Четверг, 20 декабря

  В 15 часов в Москве облачная погода, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -9..-11 градусов, Северном -10..-11 градусов, Северо-восточном -10..-11 градусов, Восточном -10..-11 градусов, Юго-восточном -10..-11 градусов, Южном -10..-11 градусов, Юго-западном -10..-11 градусов, Западном -10..-12 градусов, Северо-западном -10..-11 градусов.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -11..-12 градусов, на территории Новой Москвы слабы снег, температура воздуха -11..-12 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
-10
Пт.
21 дек.
-6
Сб.
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-1
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+39
Габороне		 -48
Агата

некомфортное место: Варандей
комфортное место: Далтонгандж

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