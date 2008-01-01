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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:20 Четверг, 20 декабря



В 15 часов в Москве облачная погода, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -9..-11 градусов, Северном -10..-11 градусов, Северо-восточном -10..-11 градусов, Восточном -10..-11 градусов, Юго-восточном -10..-11 градусов, Южном -10..-11 градусов, Юго-западном -10..-11 градусов, Западном -10..-12 градусов, Северо-западном -10..-11 градусов.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -11..-12 градусов, на территории Новой Москвы слабы снег, температура воздуха -11..-12 градусов. / meteonovosti.ru /



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