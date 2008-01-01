Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
20 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди на Лазурном берегу

ИА "Метеоновости" / 15:18 Четверг, 20 декабря

  Атлантические циклоны копят силы для вторжения на Европейскую территорию России. Но пока антициклон, раскинувшийся от риги и Минска до Омска, сдерживает этот натиск. Поэтому вся энергия атлантических вихрей и их атмосферных фронтов обрушивается на Западную Европу.

Активные фронты с дождями и ветром медленно перемещаются от Британских островов на Францию и Италию. Из-за сопротивления антициклона фронты, не имея возможности быстро продвигаться на восток, начинают волнить и на них формируются компактные волновые циклоны. И эти циклоны становятся причиной очень интенсивных локальных дождей.

Один из таких вихрей накануне оформился прямо над Лазурным берегом. В Каннах выпало за сутки 19 декабря до 60 мм осадков, в Ницце более 40 мм осадков.

Затем циклон вместе с сильными дождями переместился на север Италии. В Генуе за день 19 и за ночь 20 декабря выпало около 40 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-10
Пт.
21 дек.
-6
Сб.
22 дек.
-1
Вс.
23 дек.
-3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Габороне		 -48
Агата

некомфортное место: Варандей
комфортное место: Далтонгандж

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100