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Сильные дожди на Лазурном берегу



ИА "Метеоновости" / 15:18 Четверг, 20 декабря



Атлантические циклоны копят силы для вторжения на Европейскую территорию России. Но пока антициклон, раскинувшийся от риги и Минска до Омска, сдерживает этот натиск. Поэтому вся энергия атлантических вихрей и их атмосферных фронтов обрушивается на Западную Европу.



Активные фронты с дождями и ветром медленно перемещаются от Британских островов на Францию и Италию. Из-за сопротивления антициклона фронты, не имея возможности быстро продвигаться на восток, начинают волнить и на них формируются компактные волновые циклоны. И эти циклоны становятся причиной очень интенсивных локальных дождей.



Один из таких вихрей накануне оформился прямо над Лазурным берегом. В Каннах выпало за сутки 19 декабря до 60 мм осадков, в Ницце более 40 мм осадков.



Затем циклон вместе с сильными дождями переместился на север Италии. В Генуе за день 19 и за ночь 20 декабря выпало около 40 мм. / meteonovosti.ru /



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