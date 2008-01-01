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Первые 50 градусные морозы в России



ИА "Метеоновости" / 12:42 Четверг, 20 декабря



Атлантические циклоны в текущем декабре, перемещаясь вдоль арктического побережья, проникали далеко на восток, согревая Якутию и подсыпая здесь снега. Морозы до -40..-45 градусов были лишь в начале месяца.



С усилением арктического антициклона к концу второй декады декабря на севере республики Саха морозы стали усиливаться, и минувшей ночью в поселке Екючу достигли -50 градусов. Впервые в этом сезон!



В это время на полюсе холода в Оймяконе было на 10 градусов



"теплее".



В выходные дни и в центральных районах Якутии немного "похолодает", в Якутске в течение суток -30..-35 и с небольшим снежком / meteonovosti.ru /



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