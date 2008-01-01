|
|
|
Новости погоды
Первые 50 градусные морозы в России
ИА "Метеоновости" / 12:42 Четверг, 20 декабря
Атлантические циклоны в текущем декабре, перемещаясь вдоль арктического побережья, проникали далеко на восток, согревая Якутию и подсыпая здесь снега. Морозы до -40..-45 градусов были лишь в начале месяца.
С усилением арктического антициклона к концу второй декады декабря на севере республики Саха морозы стали усиливаться, и минувшей ночью в поселке Екючу достигли -50 градусов. Впервые в этом сезон!
В это время на полюсе холода в Оймяконе было на 10 градусов
"теплее".
В выходные дни и в центральных районах Якутии немного "похолодает", в Якутске в течение суток -30..-35 и с небольшим снежком / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.