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Новости погоды

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Первые 50 градусные морозы в России

ИА "Метеоновости" / 12:42 Четверг, 20 декабря

  Атлантические циклоны в текущем декабре, перемещаясь вдоль арктического побережья, проникали далеко на восток, согревая Якутию и подсыпая здесь снега. Морозы до -40..-45 градусов были лишь в начале месяца.

С усилением арктического антициклона к концу второй декады декабря на севере республики Саха морозы стали усиливаться, и минувшей ночью в поселке Екючу достигли -50 градусов. Впервые в этом сезон!

В это время на полюсе холода в Оймяконе было на 10 градусов

"теплее".

В выходные дни и в центральных районах Якутии немного "похолодает", в Якутске в течение суток -30..-35 и с небольшим снежком / meteonovosti.ru /
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