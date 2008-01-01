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Готовимся к снегопадам в выходные в Москве



ИА "Метеоновости" / 12:25 Четверг, 20 декабря







Антициклон, который не смог противостоять фронту окклюзии над Москвой, позволил последнему сыпать снегом над столичным регионом, отступает за Урал. Теперь тем более вероятность осадков увеличивается. Атмосферное давление в столичном регионе в пятницу начнет понижаться, к субботе оно упадет до 749 мм, т.е. понизиться за сутки почти на 15 единиц.



Начинает усиливаться влияние Атлантики: над Северным морем формируется циклон, который в выходные дни своим центром приблизится к столичной области. Зона снегопадов с ним связанная, подойдет к Московской области вечером в пятницу и "застрянет" над столичным регионом до понедельника включительно. Снег будет то усиливаться, то ослабевать, в целом за процесс высота снежного покрова в Москве увеличится на 10-15 см. И снега в городе станет столько, как обычно бывает в конце января!



Циклон кроме осадков принесет повышение температуры. В субботу ночью в Москве -6..-8 градусов, по области до -11, днем в городе -3..-5, в Подмосковье до -8 градусов. В воскресенье в течение суток в столице -5..-7, по области -5..-10 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 1-1,5 градуса. В Москве и по области будут отмечаться условия для образования сосулек и скопления снежных масс на крышах домов.



Адвекция более холодного воздуха начнется в ночь на понедельник. / meteonovosti.ru /



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