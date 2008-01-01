Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:22 Четверг, 20 декабря
В 12 часов в Москве облачная погода, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -9..-11 градусов, Северном -10..-11 градусов, Северо-восточном -10 градусов, Восточном -10,,-12 градусов, Юго-восточном -11 градусов, Южном -10..-11 градусов, Юго-западном -11,,-12 градусов, Западном -10..-12 градусов, Северо-западном -10..-11 градусов.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -11 градусов, на территории Новой Москвы слабы снег, температура воздуха -11..-12 градусов. / meteonovosti.ru /