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Новости погоды

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На Камчатке рекордные снегопады

ИА "Метеоновости" / 12:03 Четверг, 20 декабря

  Активный циклон продолжает кружить над Камчаткой, его энергия возобновляется за счет вливания волновых южных циклонов с теплой морской акватории и холодных арктических вторжений в тылу с северным и восточными ветрами. Он продолжает сыпать сильный снег, самые значительные осадки отмечались в прошедшие сутки в центральных районах полуострова. В поселке Козыревск Усть-Камчатского района выпало до 45 мм осадков. Высота снега после снегопада увеличилась до 112 см.

Местами осадки уже перешли в разряд рекордных. В прошедшие сутки рекордное количество снега выпало в Поселке Ключи того же Усть-Камчатского района, в эквиваленте жидкой воды оно составило 32 мм, что значительно превышает рекорд для 19 декабря, установленный в 1961 г., когда выпало 19, 1 мм осадков. Высота снега в Ключах теперь составляет 91 см.

21 декабря циклонический вихрь будет заполняться и медленно смещаться на океан, осадки в Усть-Камчатском районе ослабеют, но местами все равно ожидается умеренный снег. И ветры до 15 м/с, и метели еще сохранятся. / meteonovosti.ru /
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