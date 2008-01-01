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Новости погоды

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Высота снега в Москве и области существенно увеличивается

ИА "Метеоновости" / 11:12 Четверг, 20 декабря

  Третьи сутки продолжается снег в столице и в Подмосковье. За прошедшие сутки выпало в Москве в среднем от 1 до 2 мм осадков. По области от 0,5 до 2 мм. Снег небольшой, но практически непрерывный и очень пушистый, поэтому и заметно приросла высота снежного покрова в столице и в ее окрестностях.

По данным опорной метеостанции, расположенной на ВДНХ, за минувшие сутки выпало 1,9 мм осадков, а высота снега увеличилась очень заметно: на 5 см и составляет на утро 20 декабря 24 см. До 25 см увеличилась высота снега на метеостанции МГУ, теперь она составляет 25 см. Такой же мощности достиг снежный покров и в районе Измайлово. На Балчуге в центре Москвы высота снега увеличилась до 20 см.

По области самая большая высота снежного покрова отмечается на востоке, и юге: в Черустях накануне выпало 2 мм осадков, мощность снежного покрова за минувшие сутки увеличилась на 3 см, теперь она составляет 23 см, в Коломне высота снега увеличилась до 22 см, в Кашире к утру 20 декабря высота снега составила 21 см.

Такая значительная высота снежного покрова для конца второй декады декабря заметно превышает норму. Обычно к этим числам в Москве по данным многолетних наблюдений мощность снежного покрывала достигает 15 см. / meteonovosti.ru /
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