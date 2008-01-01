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На севере ЕТР погода портится



ИА "Метеоновости" / 10:21 Четверг, 20 декабря



Циклонический вихрь, круживший над Шпицбергеном, переместится в акваторию Карского моря. Атмосферные фронты этого циклона уже испортили погоду в Ненецком автономном округе и на северо-востоке Республики Коми. Завтра, 21 декабря, в Коми местами пройдет небольшой снег, на крайнем северо-востоке местами сильный, при порывистом ветре разыграется метель. Температура воздуха в южных районах ночью -17..-22, при прояснении -25..-30, днем -15..-20, там еще будет морозить холодный антициклон. А на севере потеплеет из-за притока атлантического воздуха, который и поставляет циклон, в течение суток -11..-16, но погода комфортной не будет, ожидается сильный ветер до 16-21 м/с, местами обильные снегопады.



В Ненецком округе пройдет небольшой снег, на востоке округа местами сильный снег, разыграется метель, порывы ветра в отдельных районах 15-20 м/с, ночью термометры покажут -4..-9 градусов, при прояснении -11..-16, днем -1..-6, местами до -13.



22 декабря осадки ослабеют, но существенно похолодает. Днем в Ненецком округе -3..-8, при прояснениях до -16, на северо-востоке -12..-17, при прояснениях до -25. В Коми преимущественно без осадков, небольшой снег пройдет в ночные часы, на севере ночью и днем термометры покажут -16..-21 градус. / meteonovosti.ru /



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