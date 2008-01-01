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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:17 Четверг, 20 декабря

  Атмосферный фронт по западной периферии антициклона продолжит определять погоду в столичном регионе. При облачной погоде с прояснениями местами будет сыпать слабый снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -10..-8, по области -12..-7 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление немного понизится, но останется на повышенном фоне 763 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Морозы в сочетании с высоким атмосферным давлением и повышенной относительной влажностью воздуха сохранят погоду спастического типа от которой, как правило, страдают люди с болезнями сердечно-сосудистой системы: появляется повышенная возбудимость, головные боли, сердцебиение, нарушения сна, общая слабость. У наиболее метеочувствительных людей могут отмечаться приступы стенокардии, обострения ишемической болезни сердца, у гипертоников повышается артериальное давление, которое может иногда сопровождаться гипертоническим кризом. / meteonovosti.ru /
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