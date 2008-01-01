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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:26 Среда, 19 декабря
Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт, который лежит по западной периферии антициклона. При сплошной облачности продолжится слабый снег. Температура воздуха в Москве -7..-9 градусов, по области -6..-11. Ветер слабый. Относительная влажность воздуха 85-90%. / meteonovosti.ru /
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