

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:26 Среда, 19 декабря



Погоду в столичной области будет определять атмосферный фронт, который лежит по западной периферии антициклона. При сплошной облачности продолжится слабый снег. Температура воздуха в Москве -7..-9 градусов, по области -6..-11. Ветер слабый. Относительная влажность воздуха 85-90%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



