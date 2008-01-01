Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:19 Среда, 19 декабря
В 15 часов в Москве облачно, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5..-7 градусов, Северном -6..-7 градусов, Северо-восточном -6..-7 градусов, Восточном -6..-7 градусов, Юго-восточном -7 градусов, Южном -6..-8 градусов, Юго-западном -7 градусов, Западном -6,,-8 градусов, Северо-западном -6 градусов.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -8 градусов, на территории Новой Москвы слабы снег, температура воздуха -7..-9 градусов. / meteonovosti.ru /