Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
19 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:19 Среда, 19 декабря

  В 15 часов в Москве облачно, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -5..-7 градусов, Северном -6..-7 градусов, Северо-восточном -6..-7 градусов, Восточном -6..-7 градусов, Юго-восточном -7 градусов, Южном -6..-8 градусов, Юго-западном -7 градусов, Западном -6,,-8 градусов, Северо-западном -6 градусов.

В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -8 градусов, на территории Новой Москвы слабы снег, температура воздуха -7..-9 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-6
Чт.
20 дек.
-10
Пт.
21 дек.
-6
Сб.
22 дек.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Клонкарри		 -49
Екючю

некомфортное место: Ключи
комфортное место: Банкура

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100