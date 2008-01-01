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В Симферополе дороги превратились в каток



ИА "Метеоновости" / 13:40 Среда, 19 декабря



Выпавший 18 декабря дождь превратил улицы Симферополя в каток. Капли дождя, попадая на холодные поверхности, моментально застывали. Из-за чего передвижение по дорогам заметно усложнилось. Нелегко приходится не только пешеходам, но и автомобилистам, не подготовившимся к зиме. На трассах образовались заторы, фиксируются многочисленные ДТП. Непогода задержится в Крыму и 20 декабря. При облачной с прояснениями погоде местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью и утром в отдельных пунктах образуется гололед, гололедица. Местами порывы ветра 13-18 м/с, ночью термометры покажут -2..+3 градуса, на юге +4..+6, днем 0..+5, на южном берегу +6..+10. / meteonovosti.ru /



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