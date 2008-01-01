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Новости погоды
Проливные дожди на юге Турции
ИА "Метеоновости" / 13:11 Среда, 19 декабря
Южный циклон принес грозовые ливни и резкий порывистый ветер на средиземноморское побережье Турции. Количество выпавших 18 осадков в отдельных регионах достигло 56 мм. Такие дожди в зимний период не редкость для юга Турции, ведь месячная норма здесь около 250-270 мм. Ветер в порывах усиливался до 25 м/с, прогремели грозы. И 20 декабря на юге страны сохранится ненастная и ветреная погода - здесь по-прежнему погоду определяют атмосферные фронты. В северных районах существенных осадков не ожидается, температура воздуха ночью -2..+3 градуса, днем +5..+10. На юге в ночные часы 6..11 градусов, днем воздух прогреется до 13..18. / meteonovosti.ru /
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