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Аномальное тепло в Туруханском районе



ИА "Метеоновости" / 12:47 Среда, 19 декабря



Северные районы Сибири остаются в теплом циклоне, пришедшем с Атлантики. Температура воздуха здесь превышает привычные показатели на 10-12 градусов, а в Туруханском районе и на Ямале аномалия температуры 14-16 градусов. Редко когда в таких условиях не устанавливается температурный рекорд. В Туруханске термометры показали -2 градуса. Ранее максимальной температурой для 18 декабря считалось значение -3 градуса, зафиксированное в 1981 году. А на северо-западе Якутии в ночные часы температура воздуха понижалась до -51 градуса. Но для этого региона такие значения тоже не норма. Среднесуточная температура воздуха в северо-западных районах республики Саха ниже климатической нормы на 8-10 градусов. Такую погоду здесь поддерживает сибирский антициклон. Сегодня, 19 декабря в тыловой части циклона, в Туруханском районе существенно похолодало, до -25..-30 градусов в дневные часы. 20 декабря морозы окрепнут: ночью -30..-35, местами -40..-45, днем -28..-33, местами -38..-43. / meteonovosti.ru /



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