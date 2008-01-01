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Новости погоды

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Штормовая погода на Британских островах

ИА "Метеоновости" / 12:20 Среда, 19 декабря

  Глубокий атлантический циклон с давлением в центре менее 980 гПа крутится у южных берегов Исландии. Его продвижение на восток блокирует гребень антициклона. Результатом такого взаимодействия стала продолжительная ненастная, очень ветреная погода на Британских островах и атлантическом побережье Франции и Испании, а в Бискайском заливе- шторм.

Вторые сутки не утихает ветер, идут проливные дожди в Англии и Шотландии. Количество выпавших осадков только за минувшие сутки достигает 28 мм, а ветер в порывах усиливается до почти ураганной силы 30-35м/с. В тыловой части циклона оказались Ирландия, север Англии и Шотландия, здесь неблагоприятным явлением погоды стал гололед. Из-за порывистого ветра было нарушено паромное сообщение между городами. В условиях штормовой погоды у берегов Великобритании село на мель российское судно "Кузьма Минин".

20 декабря на Британских островах сохранится влияние циклонического вихря. 21 декабря центр циклона окажется над югом Англии. Погода сохранится пасмурная и ветреная, даже в Лондоне порывы будут достигать 15-18 м/с, а в прибрежных районах и в горах 20-25 м/с. Пройдут дожди, местами сильные. Температура воздуха в ночные часы +3..+8, днем +6..+11, на юге до 13 тепла. / meteonovosti.ru /
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