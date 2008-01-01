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Камчатка во власти циклона



ИА "Метеоновости" / 11:44 Среда, 19 декабря



На Камчатке уже который день хозяйничает активный циклонический вихрь, именно с этим атмосферным образованием и связаны сильные снегопады и резкий порывистый ветер на Камчатке. Основной удар стихии пришелся на южные районы. До 39 мм осадков выпало в Петропавловске-Камчатском в ночь с 18 на 19 декабря, высота снега после снегопада увеличилась на 45 см и теперь составляет 80 см. Также на юге полуострова бушевали метели, а ветер достигал штормовых значений, 32 м/с. На севере Курильской гряды также не обошлось без снегопадов и метелей, ветер здесь усиливался до 31 м/с.



20 декабря циклонический вихрь углубится, на Камчатке пройдет снег, местами сильный, скорость ветра в ночные часы 10-15 м/с, порывы в ночные часы до 28 м/с, метель. Температура воздуха днем -1..-6, при облачности -11..-16. На Курильских островах пройдет снег различной интенсивности, ветер 13-18 м/с, утром порывы 17-22 м/с, температура воздуха 0..-5. / meteonovosti.ru /



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