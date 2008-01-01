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Новости погоды
В Москве и области снега стало еще больше
ИА "Метеоновости" / 11:08 Среда, 19 декабря
Небольшой снег начался в столице и области в вечерние часы 18 декабря и продолжается до сих пор. По данным главной станции ВДНХ количество выпавших осадков составило 0.9 мм. При этом высота снега увеличилась на 2-3 см. И составляет 19 см. До 23 см вырос снег на станции МГУ. Отмечался небольшой снег в Центральном районе. Больше всего снега в Рязани и в Калуге, 25 и 27 см соответственно. Необычно и распределение температуры. Антициклон движется в юго-восточном направлении. Но на западе округа гораздо холоднее, чем на востоке. Так, в Вязьме в ночные часы температура понижалась до -16,5 градуса, в Твери до -18,7 градуса. Во Владимире было не ниже -9,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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