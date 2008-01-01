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О продолжительности солнечного сияния в Москве в декабре



ИА "Метеоновости" / 10:24 Среда, 19 декабря



Световой день в декабре на широте Москвы длится в среднем около 7 часов. При отсутствии облаков столица в декабре получала бы 225 часов солнечного сияния. Но погода вносит существенные коррективы в чисто астрономические расчеты.



По данным обсерватории МГУ среднее число часов солнечного сияния в Москве составляет всего 18, или 8% от возможного. Но в отдельные годы жители столицы не получают и этого. Так в декабре 2017 года не набралось и часа солнечного света. А больше всего (51 час!) декабрьское солнце радовало москвичей в 2002 году. Но это было "холодное" солнце. На ВДНХ морозы в первой пятидневке достигал -19 градусов, а в последней пятидневке года -25. / meteonovosti.ru /



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