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Новости погоды

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На Николу-зимнего погода чаще бывает морозной

ИА "Метеоновости" / 10:03 Среда, 19 декабря

  День святого Николы-зимнего отмечает сегодня, 19 декабря Православный мир. Погода в этот день обычно бывает студеной. Особенно, если устанавливается антициклональное влияние, а зимой это всегда приводит к похолоданию. Как случилось и на этот раз. Антициклон из Скандинавии усилил морозы еще в начале текущей недели. И, хотя морозы накануне стали не такими суровыми, но все-таки они удержатся на Московской земле. Днем синоптики ожидают -8..-10 градусов в столице и -8..-13 градусов по области. С учетом ночных морозов средняя суточная температура будет градусов на 5 ниже климатической нормы.

Это, конечно далеко не самые сильные холода. Абсолютный рекорд холода на Николу был зафиксирован в 1994 году, -26,5 градуса. А в 1982 году была сильная оттепель, термометры показали +5,3 градуса. Сильными осадками отметился этот день в 1904 году, выпала примерно пятая часть от месячной суммы. / meteonovosti.ru /
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