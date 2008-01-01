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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:47 Среда, 19 декабря



Периферия антициклона продолжит определять погодные условия в Московском регионе. При слабом ветре и переменной облачности продолжит идти слабый снег. Максимальная температура воздуха в столице составит -10..-8 градусов, по области -13..-8. Атмосферное давление еще немного повысится и составит 766 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Высокое атмосферное давление (выше климатической нормы на 19-20 единиц) продолжит слабо расти, содержание кислорода в воздухе высокое. Патологическая зависимость от погоды при таких колебаниях метеорологических параметров усиливается, особенно страдают люди с болезнями сердечно-сосудистой системы: появляется повышенная возбудимость, головные боли, сердцебиение, нарушения сна, общая слабость. У наиболее метеочувствительных людей могут отмечаться и более серьезные симптомы увеличение приступов стенокардии, особенно возникающих при смене температуры (выход из тепла на мороз), обострения ишемической болезни сердца, у гипертоников повышается артериальное давление, которое может иногда может сопровождаться гипертоническим кризом. / meteonovosti.ru /



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