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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:26 Вторник, 18 декабря

  Погоду в столичной области будет определять западная периферия антициклона. При облачности с прояснениями станет приниматься небольшой снег. Температура воздуха в Москве -11..-13 градусов, по области -10..-15. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 80-85%. / meteonovosti.ru /
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