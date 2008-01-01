

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:26 Вторник, 18 декабря



Погоду в столичной области будет определять западная периферия антициклона. При облачности с прояснениями станет приниматься небольшой снег. Температура воздуха в Москве -11..-13 градусов, по области -10..-15. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 80-85%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



