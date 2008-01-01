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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:26 Вторник, 18 декабря
Погоду в столичной области будет определять западная периферия антициклона. При облачности с прояснениями станет приниматься небольшой снег. Температура воздуха в Москве -11..-13 градусов, по области -10..-15. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 80-85%. / meteonovosti.ru /
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