Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:21 Вторник, 18 декабря
В 15 часов в Москве облачная погода, слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -11..-12 градусов, Северном -11..-12 градусов, Северо-восточном -11..-12 градусов, Восточном -12 градусов, Юго-восточном -12..-13 градусов, Южном -12..-13 градусов, Юго-западном -13 градусов, Западном -12..-13 градусов, Северо-западном -12 градусов.
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В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -13 градусов, на территории Новой Москвы слабы снег, температура воздуха -12..-13 градусов. / meteonovosti.ru /