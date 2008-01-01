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На юге России скажется влияние циклона



ИА "Метеоновости" / 13:30 Вторник, 18 декабря



На большей части Южного федерального округа в ближайшие несколько дней ожидаются осадки (снег, мокрый снег, по югу с дождем), туман, гололедные явления, в Волгоградской области метель, В Адыгее налипание мокрого снега, ветер на черноморском побережье Краснодарского края в районе Анапа-Геленжик до 23 м/с, в Новороссийске до 29 м/с. В горах Краснодарского края, Адыгеи, Ингушетии, Чеченской Республики, Дагестана выше 1500 м лавиноопасно.



Такой неутешительный прогноз для юга России стал в эти зимние дни все более привычным. Из-за ветреной погоды даже на Черноморском побережье не будет ощущения теплой погоды. В районе Сочи ожидается +18 градусов. Но при сильном ветре будет казаться, что на улице не теплее +10 градусов. / meteonovosti.ru /



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