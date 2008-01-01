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Портится погода в Магаданской области



ИА "Метеоновости" / 13:22 Вторник, 18 декабря



У берегов Магаданской области образуется небольшой циклон, который принесет сильный снег, метель и ветер с порывами до 24 м/с. затем снегопад должен ослабеть, но ветер будет еще сильнее, 20 декабря до 28 м/с. Температура постепенно понизится. 19 декабря днем -1..-6 градусов, 20 декабря -4..-9 градусов, 21 декабря -7..-12 градусов. Метель и небольшой снег ожидаются также в континентальной части области. Но циклон не сможет справиться с морозами. И к концу рабочей недели по ночам в континентальной части Магаданской области мороз будет крепчать до -40..-45 градусов, днем до -37..-42. / meteonovosti.ru /



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