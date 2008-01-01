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Новости погоды

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Ненастье в восточном Средиземноморье

ИА "Метеоновости" / 13:12 Вторник, 18 декабря

  Погода в странах восточного Средиземноморья зависит от активных циклонов. Один из них вышел на север Турции, другой будет перемещаться с территории Греции к Кипру и южному побережью Турции. Сильные дожди прошли в Ираке и Ливане, за несколько часов выпало около 20 мм осадков. В Иране были более сильные осадки за сутки, около 40 мм. Причем в горной части страны дождь переходил в мокрый снег. На Кипре ветер усиливался до 20 м/с. С приближением очередного циклона сильные дожди могут обрушиться на прибрежные районы Турции. Пройдут дожди и на Кипре. / meteonovosti.ru /
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