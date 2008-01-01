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На Ямале оттепель



ИА "Метеоновости" / 13:01 Вторник, 18 декабря



Атлантический циклон обеспечивает теплым воздухом север Европейской территории и север Западной Сибири. В Салехарде второй максимум подряд, 17 декабря он составил 2,4 градуса, предыдущий рекорд, -0,3 градуса в 1984 году. В Воркуте 17 декабря температура превысила нулевую отметку на 0,7 градуса. Это рекорд тепла для этого декабрьского дня. Предыдущий абсолютный максимум составлял -0,3 градуса в 1999 году. Но оттепель отступает из северных районов. На крайнем северо-востоке Европейской территории ожидается серьезное похолодание. И на севере Сибири в тыловой части циклона, уходящего на Красноярский край, морозы усилятся. В Салехарде 20 декабря ночью около -20 градусов, днем -7..-9, небольшой снег и слабая метель, / meteonovosti.ru /



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