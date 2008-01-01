Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
18 декабря 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Ямале оттепель

ИА "Метеоновости" / 13:01 Вторник, 18 декабря

  Атлантический циклон обеспечивает теплым воздухом север Европейской территории и север Западной Сибири. В Салехарде второй максимум подряд, 17 декабря он составил 2,4 градуса, предыдущий рекорд, -0,3 градуса в 1984 году. В Воркуте 17 декабря температура превысила нулевую отметку на 0,7 градуса. Это рекорд тепла для этого декабрьского дня. Предыдущий абсолютный максимум составлял -0,3 градуса в 1999 году. Но оттепель отступает из северных районов. На крайнем северо-востоке Европейской территории ожидается серьезное похолодание. И на севере Сибири в тыловой части циклона, уходящего на Красноярский край, морозы усилятся. В Салехарде 20 декабря ночью около -20 градусов, днем -7..-9, небольшой снег и слабая метель, / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-11
Ср.
19 дек.
-9
Чт.
20 дек.
-10
Пт.
21 дек.
-10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Клонкарри		 -48
Делянкир

некомфортное место: Демянск
комфортное место: Сиенкхуанг

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100