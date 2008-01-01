

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:44 Вторник, 18 декабря



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном -11..-12 градусов, Северном -11..-12 градусов, Северо-восточном -11..-12 градусов, Восточном -11..-13 градусов, Юго-восточном -12..-13 градусов, Южном -11..-13 градусов, Юго-западном -12..-13 градусов, Западном -12..-13 градусов, Северо-западном -11..-12 градусов.



В Зеленограде слабый снег, температура воздуха -12..-13 градусов, на территории Новой Москвы местами слабы снег, температура воздуха -13..-15 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



