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Погода в Красноярске - городе зимней Универсиады 2019



ИА "Метеоновости" / 12:26 Вторник, 18 декабря



погода.



Проходящие через Сибирь редкие циклоны обеспечили город снегом. На главной метеостанции города за прошедшие дни зимы насыпало 11 см снега. Календарная зима началась в Красноярске с холодной погоды. Ночные морозы в первой декаде усиливались до -36 градусов (5 декабря было -36,1 градуса). Резкое потепление пришло 10 декабря, дневная температура повысилась с -20 до -10 градусов. Затем стало еще теплее. Стараниями циклона по ночам мороз ослабел до -8..-12 градусов, днем было -4..-9 градусов. Некоторый дискомфорт погоде придавал ветер, порывы которого достигали 14 м/с.



Влияние глубокого циклона, который 18 декабря обосновался на севере Красноярского края, будет проявляться и в центральных районах края, в том числе и в Красноярске. 19 декабря в городе время от времени будет приниматься небольшой снег, ветер ожидается с порывами 13-18 м/с, ночью -6..-8 градусов, днем -4..-6 градусов, на дорогах гололедица.



Ветреная погода со снегом сохранится и в последующие дни недели, возможны метели, а за ними придет и следующая волна похолодания. / meteonovosti.ru /



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