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Новости погоды

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Сильные осадки прошли у западных соседей России

ИА "Метеоновости" / 11:52 Вторник, 18 декабря

  Сильные осадки накрыли 17 декабря Латвию и западную часть Беларуси.

В Вильнюсе выпало 11 мм осадков, что является рекордом для этого дня. Предыдущий максимум 8 мм отмечался в 2005 году. В западных районах Беларуси осадки были тоже значительными. В Гродно их выпало рекордное количество, тоже 11 мм, предыдущий максимум дня 10,4 мм за 1978 год. Осадки прошли из-за влияния атмосферных фронтов, которые приблизились к морозному антициклону с запада. Но погода на западной периферии антициклона налаживается. В Латвии 19 декабря без осадков, морозно, в течение суток -7..-8 градусов. На западе Беларуси -5..-7 градусов и тоже без осадков, только ночью может быть морозный туман. / meteonovosti.ru /
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