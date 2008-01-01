

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные осадки прошли у западных соседей России



ИА "Метеоновости" / 11:52 Вторник, 18 декабря



Сильные осадки накрыли 17 декабря Латвию и западную часть Беларуси.



В Вильнюсе выпало 11 мм осадков, что является рекордом для этого дня. Предыдущий максимум 8 мм отмечался в 2005 году. В западных районах Беларуси осадки были тоже значительными. В Гродно их выпало рекордное количество, тоже 11 мм, предыдущий максимум дня 10,4 мм за 1978 год. Осадки прошли из-за влияния атмосферных фронтов, которые приблизились к морозному антициклону с запада. Но погода на западной периферии антициклона налаживается. В Латвии 19 декабря без осадков, морозно, в течение суток -7..-8 градусов. На западе Беларуси -5..-7 градусов и тоже без осадков, только ночью может быть морозный туман. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



