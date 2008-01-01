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Новости погоды

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Потепление климата ощущается на севере и востоке России

ИА "Метеоновости" / 11:18 Вторник, 18 декабря

  В последние годы глобальное потепление, как констатируют ученые, ощущается в большей степени на севере России. Так, по статистике там случаются чаще большие положительные аномалии средней месячной температуры, которые повторяются достаточно редко. В прошедшем ноябре, например, в Архангельске средняя суточная температура оказалась на 3,5 градуса выше нормы, что случается примерно раз в десятилетку. На севере Таймыра температура была на 4 с лишним градуса выше средних климатических показателей, что бывает тоже примерно один раз в 10 лет. На арктическом побережье Якутии, в районе Тикси, ноябрь тоже был относительно теплым, температура превысила нормальную на 3,6 градуса, что бывало за 80 летнюю историю метеонаблюдений примерно раз в 5-6 лет. А в Усть-Мае и Экимчане средняя месячная температура превышала норму соответственно на 7,6 и 5 градусов. Такое бывало в этих местах довольно редко, один раз примерно в 100 лет. / meteonovosti.ru /
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