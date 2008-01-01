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Новости погоды

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Погода на Камчатке стремительно портится

ИА "Метеоновости" / 09:52 Вторник, 18 декабря

  К Камчатке приближается южный циклон. 19 декабря вихрь усилится за счет слияния с циклоном, кружившим над Охотским морем. Погода начнет стремительно портиться. В южных районах Камчатки пройдет снег, местами сильный, на дорогах образуется гололедица, ветер в ночные часы в Усть-Камчатском районе усилится до 22-27 м/с, днем ослабеет до 20-25 м/с, разыграются метели. Температура воздуха ночью -1..-6 градусов, при прояснениях до -15, днем +2..-3, при облачности до -8 градусов. В северной половине края в ночные часы пройдет снег, местами сильный, днем небольшой снег, ветер в восточных районах будет усиливаться до 22-27 м/с, поднимутся метели, днем термометры покажут +3..-2 градуса, при облачности -7..-12, в Пенжинском районе -20..-25.

20 декабря циклонический вихрь переместится на север Камчатки. На юге полуострова осадки и ветер ослабеют, а на севере непогода сохранится: пройдет снег, местами сильный, скорость ветра 15-20 м/с, метель. Температура воздуха в дневные часы 0..-5 градусов, на севере до -15. / meteonovosti.ru /
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