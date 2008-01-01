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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:20 Вторник, 18 декабря

  Предстоящим днём обширный антициклон продолжит определять погодные условия в Московском регионе. На западной, периферии, уже в более тёплой части этого атмосферного вихря окажется Московия сегодня.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области днём 18 декабря ожидается переменная облачность. Из-за высокой влажности воздуха и более тёплого воздуха, поступающего по западной периферии с южными потоками, местами пройдёт слабый снежок. Максимальная температура воздуха в столице составит

-10..-8 градусов, по области -13..-8. Ветер южного направления 2-5 м/с. Атмосферное давление повышенное, 763 мм рт ст.

Такую погоду плохо переносят люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшие инфаркт или инсульт, склонные к спастическим реакциям. Тем, кто входит в группу риска, следует внимательнее следить за здоровьем, в случае ухудшения самочувствия прибегнуть к медикаментозной поддержке.

Геомагнитный фон 18 декабря прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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