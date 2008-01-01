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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:30 Понедельник, 17 декабря

  Столичная область останется вблизи центра мощного антициклона. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -12..-14 градусов, по области -12..-17. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Относительная влажность воздуха около 90%. / meteonovosti.ru /
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