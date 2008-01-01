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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:23 Понедельник, 17 декабря



В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -11..-12 градусов, Северном -10..-11 градусов, Северо-восточном -10..-13 градусов, Восточном -12..-14 градусов, Юго-восточном -13..-14 градусов, Южном -12..-14 градусов, Юго-западном -11..-14 градусов, Западном -11..-13 градусов, Северо-западном -10..-11 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -11 градусов, на территории Новой Москвы метами слабы снег, температура воздуха -14..-16 градусов. / meteonovosti.ru /



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