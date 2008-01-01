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Новости погоды

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Тропические циклоны Индийского океана

ИА "Метеоновости" / 14:07 Понедельник, 17 декабря

  В Индийском океане действуют два тропических циклона. Один из них, PHETHAI,вышел на побережье Индии. С этим циклоном на юго-востоке Индии были связаны сильные дожди, выпало до 36 мм небесной влаги. Штатам Андхра-Прадеш и Орисса угрожает опасность. До конца дня 17 декабря этот вихрь усилится, пройдут ливневые дожди, не характерные для этого времени года. Ненастно в Бенгальском заливе будет и 18 декабря, но вихрь к тому времени уже заметно ослабеет.

Еще один циклон, KENANGA, сформировался в южной части Индийского океана. Этот вихрь находится к северо-западу от Кокосовых островов и движется в юго-западном направлении. Скорость ветра в нем достигает 22 м/с, порывы 28 м/с. Опасности суше этот тропический циклон не представляет. / meteonovosti.ru /
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