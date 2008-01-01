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Новости погоды

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Средиземноморский циклон хозяйничает в Греции

ИА "Метеоновости" / 13:42 Понедельник, 17 декабря

  В минувший день, 16 декабря, на Грецию обрушились сильные грозовые дожди. В отдельных районах страны выпало до 26 мм небесной влаги. Сильные дожди и грозы были связаны с активным средиземноморским циклоном и его атмосферными фронтами. Циклонический вихрь будет постепенно перемещаться к юго-востоку. Дождливая погода ожидается в Греции 18 декабря, в отдельных районах пройдут сильные дожди. Температура воздуха соответствует климатической норме, ночью -7..-12, днем 10..15 тепла. Ослабление осадков ожидается в Греции 19 декабря. / meteonovosti.ru /
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