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Новости погоды
Средиземноморский циклон хозяйничает в Греции
ИА "Метеоновости" / 13:42 Понедельник, 17 декабря
В минувший день, 16 декабря, на Грецию обрушились сильные грозовые дожди. В отдельных районах страны выпало до 26 мм небесной влаги. Сильные дожди и грозы были связаны с активным средиземноморским циклоном и его атмосферными фронтами. Циклонический вихрь будет постепенно перемещаться к юго-востоку. Дождливая погода ожидается в Греции 18 декабря, в отдельных районах пройдут сильные дожди. Температура воздуха соответствует климатической норме, ночью -7..-12, днем 10..15 тепла. Ослабление осадков ожидается в Греции 19 декабря. / meteonovosti.ru /
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