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Некомфортная погода в Крыму



ИА "Метеоновости" / 13:13 Понедельник, 17 декабря



Влияние обширного антициклона распространяется на Крым. Температура воздуха здесь понизилась. Днем термометры показывают +2..+7 градусов, но из-за порывистого ветра кажется, что на улице гораздо прохладнее, около нуля градусов. Сегодня, 17 декабря, ветер на полуострове усиливается до18-20 м/с, идет небольшой дождь.



18 декабря в Крыму в ночные часы без осадков, днем местами будет приниматься небольшой дождь - скажется влияние атмосферного фронта. Температура воздуха существенно не изменится. Ночью -2..+3, на южном берегу до +6, днем +1..+6, на южном побережье +7..+11 градусов. Скорость северо-восточного ветра 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. / meteonovosti.ru /



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